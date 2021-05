Risparmiato per la trasferta di Napoli, per evitare che la diffida potesse costargli il turno di domenica al Vigorito, Joao Pedro è pronto a tornare in cattedra e a guidare l'assalto del Cagliari in casa del Benevento.

E’ la partita dell’anno per entrambe le squadre, terzultima contro quartultima che si giocano molto (quasi tutto) nella lotta salvezza. Una sfida per cui non sarà difficile trovare le motivazioni, per questo Leonardo Semplici cerca di non caricarla troppo, tenendo tutti sull’attenti ma senza spingere troppo sull’acceleratore.

In attacco torna dunque il realizzatore più prolifico, affiancato da un ritrovato Pavoletti e con Radja Nainggolan a supporto. Un altro rientro importante è quello di Mari, squalificato a Napoli, in mezzo al campo.

Domenica si scende in campo alle 15, arbitra Doveri.

A parte due incertezze (ballottaggio Deiola-Duncan e le condizioni di Ceppitelli, al cui posto potrebbe giocare Rugani), la formazione che schiererà in campo Leonardo Semplici è quasi decisa.

Ed eccole le probabili formazioni di Benevento-Cagliari.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò, Glik, Barba, Caldirola, Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta, Gaich, Lapadula.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis, Nainggolan, Joao Pedro, Pavoletti.

