Brutta tegola per il Cagliari, che sabato pomeriggio, nella trasferta sul campo del Cittadella, dovrà rinunciare al suo capitano-goleador Pavoletti. Il centravanti livornese, uscito anzitempo nella gara col Como per una distorsione alla caviglia destra, anche oggi è rimasto a riposo. Situazione in miglioramento, ma Pavoletti si dovrà sottoporre nei prossimi giorni ad accertamenti.

Tutto sotto controllo, assicurano al Cagliari, ma il giocatore non ci sarà contro i veneti nella prossima sfida di campionato.

Infermeria che resta affollata. Anche Goldaniga è rimasto a riposo, saltando la doppia seduta di oggi per un affaticamento agli adduttori. Ancora in personalizzato, invece, Obert, Viola e Mancosu.

Domani nuovo allenamento al mattino.

© Riproduzione riservata