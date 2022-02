Grande posticipo alla Unipol Domus. Il Cagliari ospita il Napoli per la 26esima giornata di campionato, settima del girone di ritorno.

Match delicatissimo per entrambe le squadre. I rossoblù a caccia dei tre punti per dare continuità all’ottimo momento e sorpassare il Venezia (che ha una partita da recuperare) lasciando il terzultimo posto.

Il Napoli può invece approfittare dei passi falsi delle milanesi per agganciare il Milan in testa alla classifica.

Mazzarri ritrova Lovato e lo getta subito nella mischia, mentre a centrocampo fa esordire Baselli complice anche un Marin non al meglio, che siede in panchina dopo essersi da poco ripreso da una gastroenterite. In attacco ancora la coppia sudamericana Joao-Pereiro. Questo l’undici titolare: Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Grassi, Baselli, Deiola, Dalbert, Joao Pedro, Pereiro.

Tante le assenze per Spalletti, da Anguissa a Lobotka, da Politano a Insigne passando per Lozano. Non al meglio Osimhen e Fabian Ruiz, entrambi partono dalla panchina. E il tecnico partenopeo si affida a un’inusuale difesa a 3, questa la formazione titolare: Ospina, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui, Elmas, Petagna, Mertens.

Dirige la partita il giovane Simone Sozza della sezione di Seregno.

