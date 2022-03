È Paolo Bianco, attuale collaboratore tecnico di De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, ex difensore del Cagliari, appena rientrato in Italia dopo aver vissuto giorni terribili con lo scoppio della guerra in Ucraina l’ospite del “Cagliari in diretta” di giovedì 17 marzo.

L’appuntamento è per le 18.30, oltre che in radio e sui canali social, anche su Videolina e sulla pagina facebook de L'Unione Sarda.

Conducono: Valentina Caruso, Fabiano Gaggini, Alberto Masu.

