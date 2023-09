Il Cagliari riceve il Milan alla Unipol Domus nella sesta giornata di campionato.

Per l’occasione mister Ranieri manda in campo dall’inizio Radunovic, Dossena, Nandez (capitano), Hatzidiakos, Wieteska, Sulemana, Augello, Zappa, Makoumbou, Luvumbo e Petagna.

Pioli risponde con Sportiello, Florenzi, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Adli, Loftus Cheek, Rejinders, Pulisic, Chuckwueze e Okafor.

Dirige la gara l’abitro Federico Lapenna di Roma.

Non c’è Prati, non c’è Leao. Scelte tecniche da una parte e dall’altra, ma il peso è decisamente diverso. Cagliari-Milan sarà una bellissima sfida, con una sola squadra favorita: i rossoneri, che non possono perdere punti nella corsa verso Champions e titolo italiano. Ranieri sceglie Dossena con Hatzidiakos e Wieteska ai lati, in mezzo i cinque sono - da destra a sinistra - Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana e Augello, davanti Luvumbo è intoccabile, il partner è Petagna. Lo stadio è pieno, la serata è perfetta per una partita di calcio. Il Cagliari insegue il primo successo: solo un sogno?

Enrico Pilia

