Una vittoria nelle ultime nove partite, quattro sconfitte di fila: il Cagliari sbarca a Udine e cerca il blitz, senza Nandez – non in grado di giocare – e con Sulemana non ancora pronto. Nella formazione iniziale, fuori ancora Prati (bocciatura pesante) e conferme per Deiola e Lapadula, apparsi nella partita persa contro la Lazio ben lontani dalla condizione migliore. Gaetano parte dal primo minuto e potrebbe giocare dietro le punte, finalmente si rivede Luvumbo dal primo minuto dopo la lunga parentesi della Coppa d’Africa e il necessario riambientamento. Ranieri potrebbe optare per un 4-3-1-2.

Nell’Udinese l’unico italiano, e unica punta, è Lucca, confermatissimo Giannetti al centro della difesa, Cioffi propone il suo 3-5-1-1 che nel corso del match subisce diversi adattamenti.

Calcio di inizio alle 15 al Bluenergy Stadium.

