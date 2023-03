Brescia-Cagliari non è una partita come le altre da quando c’è Massimo Cellino alla guida del club lombardo. Figurarsi oggi, vista l’importanza della posta in palio per entrambe le squadre.

LA CRONACA DELLA PARTITA IN DIRETTA

Quella di Ranieri deve sollevare al più presto l’asticella e sfatare il tabù trasferta (dove non vince da sei mesi) se vuole affrontare i playoff con il coltello dalla parte del manico. Quella di Gastaldello - il quarto tecnico in una stagione a dir poco tormentata - è penultima in classifica e non può permettersi più mezzo passo falso, ha conquistato solo tre punti nelle ultime tredici giornate e ha bisogno come il pane di una vittoria per scappare dall’inferno.

Partita infuocata, insomma, allo stadio “Rigamonti”. Gli undici rossoblù a rompere il ghiaccio saranno Radunovic, Zappa, Dossena, Goldaniga, Obert, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Luvumbo, Mancosu e Lapadula. Padroni di casa al via, invece, con Andrenacci, Karacic, Cistana, Adorni, Huard, Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren, Galazzi, Rodriguez e Ayé. Fischio d’inizio alle 15, arbitra l’internazionale Fabbri.

© Riproduzione riservata