Dopo il pari beffa con il Südtirol, nuovo banco di prova in trasferta oggi contro il Pisa per il Cagliari, che ha un’altra chance importante per restare in scia al treno di testa e fare, allo stesso tempo, il vuoto su una diretta concorrente particolarmente insidiosa (i toscani sono staccati di un punto al momento).

Mille e passa i tifosi rossoblù sparsi per lo stadio “Arena Garibaldi” per una partita che può segnare il percorso in questo rush finale da urlo. Ranieri fiuta l’affare e conferma, per quanto possibile, il blocco che nove giorni fa ha fatto tremare la squadra di Bisoli: linea difensiva a quattro quindi davanti al portiere Radunovic, composta da Di Pardo (squalificato Zappa), Dossena, Obert e Azzi; Nandez e Lella ai fianchi del regista Makoumbou nel cuore del campo; Mancosu trequartista alle spalle della coppia d’attacco Lapadula-Prelec. Riparte dalla panchina Rog.

Reduce dalla fastidiosa sconfitta di Cosenza, la formazione nerazzurra rompe a sua volta il ghiaccio con Nicolas tra i pali, l’ex Calabresi, Barba, Caracciolo, Beruatto, Marin, Nagy, Moreo, Mastinu, Morutan e Torregrossa.

Fischio d’inizio alle 18, arbitra La Penna.

