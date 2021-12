“Peace and love”. Pace e amore.

È il messaggio di Zlatan Ibrahimovic ai follower su Instagram, ad accompagnare una foto che lo ritrae assieme a Papa Francesco.

Il bomber del Milan è stato infatti ricevuto dal pontefice in Vaticano, per uno scambio di doni in vista del Natale.

Ibra ha regalato al Santo padre il suo nuovo libro – “Adrenalina”, scritto assieme a Luigi Garlando – e anche una maglia rossonera, naturalmente numero 11. “Le piace il Milan? Io con indosso questa in campo faccio qualche magia...”, ha scherzato il campione svedese.

Bergoglio ha ringraziato per il dono speciale e ricambiato regalando a Zlatan il testo "Lo sport secondo Papa Francesco", ricordando che "lo sport è un messaggio di umanità e grandezza".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata