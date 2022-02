“Siamo felici per la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo indietro sulla tabella di marcia e dobbiamo fare punti per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.

Parola di Edoardo Goldaniga, che ai microfoni de “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina, ha raccontato le sue prime sensazioni dopo l’arrivo in Sardegna, con il mercato di gennaio, per dare il suo contributo alla squadra di Mazzarri ansiosa di risalire la china della classifica.

"Sapevo di arrivare in una situazione non facilissima, ma fin dal primo giorno ho cercato di farmi trovare pronto”, ha spiegato il difensore, ex Sassuolo ed ex Genoa.

"Ho trovato un gruppo sano, con valori importanti e con tanta qualità”, ha aggiunto. Quanto a Mazzarri, “ha le idee chiare e mi ha spiegato alcuni concetti a cui tiene e la sua idea di gioco. Mi ci sono ritrovato subito, perché rispecchia le mie caratteristiche”.

Sulla scossa che si è data la squadra sin dall’inizio del girone di ritorno, Goldaniga – che ha rivelato di ispirarsi a Sergio Ramos, Thiago Silva, Chiellini e Bonucci – ha ricordato le parole d’incitamento alla squadra di capitan Joao Pedro: “Resettiamo tutto – ha detto – dobbiamo fare di tutto per salvarci e sono sicuro che ci salveremo”.

Ma il percorso, ha concluso Goldaniga, “è ancora lungo. Non dobbiamo andare alle stelle per una vittoria e non dobbiamo abbatterci per una sconfitta, ma solo continuare a lavorare” con l’obiettivo di ottenere la salvezza.

(Unioneonline/l.f.)

