La 1ª edizione dei Kafd Globe Soccer European Awards si chiude oggi col forum organizzato dalla Lega Serie A in cui l'industria calcistica europea si riunisce per esplorare i temi di stabilità finanziaria, benessere dei giocatori e proprietà multi-club.

Il forum si terrà all’Hotel Cala di Volpe, dove ieri sono stati celebrati i protagonisti del calcio europeo. Durante la cerimonia, condotta da Tom Urquhart e Melissa Satta, sono stati premiati campioni del calibro di Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain prossimo a passare al Real Madrid, Xabi Alonso, che da allenatore col Bayer Leverkusen ha vinto la Bundesliga, e Lamine Yamal del Barcellona come Miglior giocatore emergente.

Ma al Globe Soccer European Awards c’è anche molta Italia: presenti ieri in Gallura il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, arrivato col presidente della Figc Gabriele Gravina e col capo delegazione azzurro Gigi Buffon. E, va da sé, Gigi Riva, scomparso quest'anno e celebrato col Premio alla carriera: il riconoscimento è stato ritirato dal figlio Nicola.

Tra i club premiati spicca l’Atalanta, fresca vincitrice dell’Europa League, premiata ieri da Mario Ferraro e Franco Carraro, Ceo e presidente di Smeralda Holding, e dal sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, ma anche il Manchester City e, tra le squadre femminili, il Barcellona. Premi speciali a Karl-Heinz Rummenigge, Cesc Fabregas, fresco di promozione in Serie A col Como, e al presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.

I Globe Soccer Awards sono stati preceduti dai premi de LaLiga, per i migliori interpreti del calcio spagnolo della stagione 2023/24: premio Best Goal a Jesus Areso dell’Osasuna, Best Player a Jude Bellingham del Real Madrid, Best Coach a Michel del Girona e Best U23 Player a Yamal (doppietta per lui).

Appuntamento a fine anno per i titoli assoluti. L’edizione europea dei Globe Soccer Awards apre infatti la strada alle altre celebrazioni continentali, che coinvolgeranno Africa, America e Asia: i vincitori si ritroveranno a Dubai per la cerimonia più importante, che decreterà i trionfatori assoluti.

