Salto tra i grandi dell’Olbia per Giuseppe Pinna: l’attaccante, classe 2002, è stato promosso in prima squadra in vista della stagione calcistica 2021/22.

Lo comunica il club gallurese con una nota che recita: "La Società rende noto che il giocatore Giuseppe Pinna farà parte della rosa della prima squadra nel prossimo campionato di Serie C: il club ha formalizzato con il giovane attaccante un contratto di addestramento tecnico valido fino al 30 giugno 2022".

Nato a Nuoro il 22 gennaio 2002, Pinna è cresciuto nella Puri e Forti e nella Sa.Do.San, realtà che l’hanno formato prima del grande balzo al Cagliari nel 2016. Dopo un triennio nel settore giovanile rossoblù, nel 2019 Pinna si è trasferito all’Olbia, dove si è distinto subito nel campionato Berretti concluso con la squadra in zona playoff.

Nella stagione appena conclusa, Pinna è stato invece protagonista dell'attacco della Primavera 3. "Un punto di partenza verso nuovi prestigiosi traguardi", assicurano all’Olbia Calcio prima di rivolgere a Giuseppe un sentito "in bocca al lupo".

