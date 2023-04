«E’ enorme il dispiacere per la morte di un imprenditore che ha riportato il Cagliari nella sua naturale dimensione: la Serie A».

A parlare è Gigi Riva, scosso come tutte le persone che lo hanno conosciuto, dalla morte di Tonino Orrù: «Lo ricordo come un grande uomo di sport che dimostrò un attaccamento ai colori rossoblù nel momento del bisogno, quando tutti sembravano disinteressarsene».

Riva, nel 1986, creò una cordata di imprenditori e commercianti che salvarono il club dal fallimento: «Poi consegnammo la società a Tonino Orrù e ai fratelli. Il Cagliari era messo male e lui arrivò nel momento del bisogno, rendendosi protagonista di una risalita epica. Una perdita per tutti, non solo per gli sportivi».

© Riproduzione riservata