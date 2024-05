Ci ha creduto sino all’ultimo ma la coppa è sfumata anche quest’anno. La Fiorentina perde la finale di Conference League ad Atene contro l’Olympiacos, con un goal di Ayoub El Kaabi al 116’ minuto, al secondo supplementare, a 4 minuti dalla fine. Per per i greci è il primo trofeo internazionale della storia.

La vittoria di stasera avrebbe permesso ai toscani di accedere all’Europa League, regalando un pass per la Conference al Torino di Ivan Juric. L’effetto “scivolamento” avrebbe infatti liberato un posto per la nona in graduatoria di Serie A. E invece, per il secondo anno consecutivo i viola sono rimasti con l’amaro in bocca.

Mister Vincenzo Italiano ieri aveva radunato tutti i suoi giocatori – pronti per la sesta finale europea – in mezzo al campo di Agia Sofia ad Atene, ricordando la “beffa di Praga”, quando lo scorso anno la squadra ha perso contro il West Ham. La posta in gioco era altissima, tanto da spingere il tecnico - nelle ore che hanno anticipato il match – a vestire i panni del condottiero, alla guida di una squadra che ha seguito per tre anni, tra gioie e dolori.

Intanto, a esito ancora tutto da sudare, da Firenze erano partiti in 10mila, nel “viaggio della speranza” verso la terra di Ulisse, per seguire sino all’ultimo istante il sogno della Conference. Dalla città toscana invece sono stati in 30mila a seguire le prodezze della rosa viola in campo, in diretta dagli spalti dell’Artemio Franchi. Tutti gli altri hanno sperato nella “benedetta gioia” piantati davanti alle tv e ai maxischermi. Ma le sorti della partita hanno voltato le spalle alla Fiorentina che si è fermata a un soffio dal traguardo.

(Unioneonline/v.f.)

