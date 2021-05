Via libera a 4.500 tifosi per la festa scudetto organizzata dalla Curva Nord dell'Inter fuori da San Siro domenica 23 maggio. E ci saranno anche mille tifosi sugli spalti del Meazza in occasione della partita tra Inter e Udinese.

Lo ha reso noto la Prefettura in una nota, indicando come "in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in mattinata, sono state individuate delle misure di accompagnamento sulla falsariga di quanto già predisposto per l'8 maggio scorso".

"Presso lo Stadio Meazza – fa sapere la Prefettura - è stata individuata un'area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi".

Nella zona dello stadio sarà vietata la vendita di alcolici.

"Saranno previste alcune limitazioni alla viabilità e al parcheggio che saranno opportunamente

comunicate dall'Amministrazione comunale - spiega la nota -. Per la circostanza, nella zona dello stadio, sarà disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10.00 alle 20.00, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento, dalle ore 14.00 alle 20.00, sarà vigente in zona Duomo, presidiata dalle forze dell'ordine in funzione di prevenzione antiassembramento".

