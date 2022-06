Il nuovo tecnico del Cagliari Fabio Liverani è fra le “star” che per il secondo anno consecutivo si stanno confrontando sul campo da padel al Forte Village di Santa Margherita di Pula nel Mini Padel Summer Cup.

Liverani, 46 anni, che ha appena firmato un contratto che lo legherà al Cagliari per la prossima stagione (con una opzione per quella seguente) è un ottimo giocatore, frequenta i club romani e in questa occasione è in coppia con uno dei grandi ex del nostro calcio, Christian Panucci. In campo anche, fra gli altri, diversi “talent” di Sky e Dazn (Marchegiani, Costacurta, Bergomi, Baronio, Fiore) ma anche personaggi dello spettacolo come Ghione e Montrucchio. Il torneo si concluderà domani.

