Va tutto storto alla Roma, che esce dall’andata dei quarti di finale di Europa League, a Rotterdam, con le ossa rotte. Il Feyenoord passa 1-0 con un gol di Wieffer al 54’, ma nel finale del primo tempo i giallorossi avevano avuto l’occasione per andare in vantaggio con un calcio di rigore, sbagliato da Pellegrini. Il centrocampista si era presentato dagli undici metri, complice l’infortunio di Paulo Dybala, costretto ad abbandonare il campo dopo 25 minuti di gioco. Non l’unico ko per la Roma: fuori per infortunio, nella ripresa, anche Tammy Abraham.

Alle 21, invece, la Juventus affronta a Torino lo Sporting Lisbona: Allegri si affida al tridente con Di Maria, Milik e Chiesa.

Nella Conference League, sempre nell’andata dei quarti, la Fiorentina scende in campo, in contemporanea, contro il Lech Poznan.

