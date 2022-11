La Figc ha concluso positivamente il processo di trasmissione dei documenti che compongono il Preliminary Bid Dossier relativo alla candidatura ad ospitare la fase finale di Euro 2032.

Sono 11 le città coinvolte in fase di candidatura e tra queste c’è anche Cagliari.

Oltre al capoluogo della Sardegna, nel documento di candidatura vengono indicate, come sedi per ospitare le partite del Campionato europeo che l’Italia spera di organizzare fra dieci anni, anche Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Le città candidate si ridurranno però a 10 nel Final Bid Dossier, che dovrà dovrà essere presentato dalla Federazione entro il 12 aprile 2023.

L'assegnazione dell'evento da parte del Comitato Esecutivo della Uefa è prevista invece tra settembre e ottobre del 2023.

(Unioneonline/l.f.)

