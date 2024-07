Dopo Francia-Spagna, sarà Inghilterra-Olanda la seconda semifinale di Euro 2024.

I britannici hanno battuto la Svizzera ai rigori (LA CRONACA), mentre nella sfida delle 21 la squadra di Koeman ha superato in rimonta la Turchia, spuntandola per 2-1.

La cronaca di Olanda-Turchia

La nazionale turca allenata da Montella sblocca il risultato al 35’ del primo tempo, ancora una volta con un difensore: gran cross dalla destra di Arda Guler e Akaydin svetta su tutti, insaccando di testa alle spalle di Verbruggen.

A inizio ripresa gli Oranje hanno l’occasionissima per pareggiare: Weghorst fa torre per Depay, che da due passi non trova però la deviazione vincente.

Ma la Turchia è viva e al 55’ colpisce un palo, con una punizione insidiosa calciata di sinistro da Arda Guler. Dieci minuti dopo altro brivido per l’Olanda, con Verbruggen che si oppone a una conclusione potente di Yldiz da fuori area.

Poco prima del 70’ arriva il pareggio degli uomini di Koeman: cross di Depay sugli sviluppi di un corner e De Vrij trova l’inzuccata che vale l’1-1.

Passano 6 minuti e gli Oranje riescono a ribaltarla: Dumfries mette dentro dalla destra e sul pallone si avventa Gakpo, che viene travolto dall’opposizione di Muldur, con la palla che finisce in rete toccata proprio dal difensore turco.

Nei minuti finali protagonisti i due portieri e in particolare Verbruggen, che nel recupero salva il risultato e blinda il pass per la semifinale di Dortmund contro l’Inghilterra.

(Unioneonline/l.f.)

