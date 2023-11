Giroud è infortunato. Ai box anche Leao e Okafor. Il Milan che domani sera affronterà la Fiorentina è una squadra decimata, tanto da rendere praticamente obbligata la scelta degli uomini per l’attacco di Stefano Pioli: Jovic al centro, Chukwueze e Pulisic ai suoi lati. Ma c’è da comporre la panchina, e il tecnico ha scelto di pescare dai giovani. In questo caso, dai giovanissimi.

Tra i convocati, spicca il nome di Francesco Camarda. Talento purissimo, è considerato unanimemente l’astro nascente del calcio italiano. Unico dettaglio: è nato il 10 marzo del 2008. Il ragazzo della Primavera non sarà titolare, ma potrebbe subentrare a gara in corso. E sarebbe un record, non solo per il Milan.

A 15 anni e 8 mesi e 16 giorni, diventerebbe il più giovane esordiente della storia della Serie A: supererebbe il precedente primatista, Wisdom Amey del Bologna, che nel maggio del 2022 scese in campo contro il Genoa a 15 anni, 9 mesi e un giorno.

Tra gli altri precoci, troviamo Pietro Pellegri (oggi al Torino), che aveva quattro giorni in più rispetto ad Amey, Amadei con 15 anni, 9 mesi e 5 giorni e Rivera con 15 anni, 9 mesi e 15 giorni.

