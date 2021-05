Finito il campionato, primo addio in casa rossoblù. E’ quello di Alfred Duncan, che ha postato sui social un messaggio di saluto al club e ai tifosi, in attesa di conoscere il suo futuro per la prossima stagione

"Un ringraziamento al presidente e al Cagliari per questa grande esperienza in cui c’è stato la bellezza di questo sport tra sofferenza e gioia”, ha scritto il centrocampista, che ha dato il suo concreto contributo all’impresa salvezza della squadra di Semplici. “Sicuramente – ha aggiunto su Instagram, postando una sua immagine con la maglia del Cagliari – mi ha dato tanto e ho imparato molto anche conoscendo questa popolo. Grazie a tutti per messaggi e sopporto dal primo giorno. Comunque sarà il mio futuro sarò sempre un tifoso di questa famiglia! Arrivederci e forza Casteddu”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata