Due volti nuovi per il Latte Dolce, affidato al tecnico Pierluigi Scotto: il centrocampista Luca Tedde, che ha ottenuto la promozione in serie D con l'Atletico Uri, e il portiere Werther Carboni, proveniente dal Carbonia.

Sassarese, classe 1993, Tedde è un centrocampista che, dopo le giovanili al Sassari Calcio LD, a 17 anni ha iniziato la sua carriera in Promozione all’Usinese. Nella società rossoblù gioca 5 anni prima di passare all’Uri, dove arriva in finale di Coppa Italia e in finale playoff. La stagione successiva passa al Sorso, ma in Riviera rimane solo un anno. Nelle ultime due stagioni ha vestito nuovamente la maglia dell’Uri e proprio nell’ultima annata è arrivata la promozione in Serie D con i giallorossi.

Due campionati fa Luca Tedde è balzato agli onori della cronaca per un gol da 50 metri contro la Nuorese. “Nonostante diverse richieste da altri club ho scelto il Sassari Calcio LD perché è la squadra che seguo fin da quando ero bambino. Ho sempre desiderato vestire questa maglia perché sono nato a Latte Dolce ed è un onore essere qua. Questa stagione darò tutto me stesso per provare a raggiungere tutti gli obiettivi e provando anche ad andare oltre. Sento di voler ringraziare la società per la fiducia riposta in me”.

Il secondo ingaggio è quello del portiere Werther Carboni, classe 1996, che si dividerà il compito di difendere i pali biancocelesti col fuoriquota ex Torres, Andrea Carta.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Latte Dolce, Carboni a soli 14 anni passa al Cagliari, dove fa tutta la trafila dai Giovanissimi fino alla Prima Squadra. Con i rossoblù, infatti Werther nel 2012 viene convocato dal mister Ivo Pulga nella massima serie e colleziona 15 panchine in Serie A.

Dopo il Cagliari, passa in prestito al Tuttocuoio e all’Olbia, dove ai playoff batte la Torres e festeggia la promozione in Serie C. Dopo l’esperienza con il club gallurese passa prima al Lumezzane in Serie C e poi alla Nuorese in D. Tra il 2018 e il 2020 gioca a Tortolì e Assemini, prima di passare al Carbonia. Nella stagione 2020-2021 è tra i protagonisti del grande campionato dei biancoblù.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho scelto il Sassari Calcio LD perché è la società nella quale sono cresciuto e conosco molto bene tutto l’ambiente: è stato facile arrivare a un accordo con la società. Dalla prossima stagione mi aspetto di raggiungere tante soddisfazioni sia con la squadra, che a livello personale. L’aspetto più importante e fondamentale sarà comunque il gruppo. Il mister lo conosco bene, so di che pasta è fatto: sono sicuro che ci darà sicuramente una grande mano sia dentro il campo che fuori. È molto preparato sotto tutti i punti di vista e sono contentissimo che ci sia lui alla guida della squadra”.

