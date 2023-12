Sono ventisei i giocatori convocati da Ranieri per la sfida del Cagliari di domani al Bentegodi (ore 18, arbitra l'internazionale Orsato) contro il Verona. Restano a casa gli infortunati Shomurodov e Capradossi, con l'uzbeko che, dopo l'intervento per la frattura al piede, ne avrà fino a febbraio del prossimo anno. Per il resto, tutti presenti, a partire da Zappa, che oggi festeggia i suoi 24 anni.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri: Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori: Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Goldaniga, Dossena, Obert, Hatzidiakos, Wieteska

Centrocampisti: Nandez, Deiola, Viola, Mancosu, Makoumbou, Prati, Sulemana, Jankto

Attaccanti: Pavoletti, Petagna, Lapadula, Luvumbo, Oristanio, Pereiro.

© Riproduzione riservata