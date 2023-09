Buona la prestazione. E forse, considerato l’avversario, anche il risultato. Contro la Carrarese l’Olbia non va oltre lo 0-0, infilando tra le mura amiche del “Nespoli”, in occasione della 5ª giornata di Serie C, il secondo pareggio consecutivo in campionato.

La squadra di Leandro Greco tiene testa alla “big” toscana, tra le favorite per il salto di categoria e giunta in Gallura – come se non bastasse – col dente avvelenato per l’infrasettimanale perso a Sassari contro la Torres, con una buona prova, che alla fine frutta un punto che fa morale e classifica, a quota 8, dietro le grandi in un torneo che si sta rivelando complicatissimo anche per le formazioni più attrezzate.

Qualche occasione per i padroni di casa come per gli ospiti, che sulla strada del gol trovano un Rinaldi in grande spolvero. Prossimo appuntamento, ancora in casa, domenica contro l’Ancona.

