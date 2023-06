Olbia e Leandro Greco insieme per un anno. È questo l’accordo che è stato trovato tra le parti in vista del prossimo campionato di Serie C.

L’ufficialità è arrivata ieri, ma il tecnico non verrà presentato prima di luglio, essendo Greco legato al Sudtirol fino al 30 giugno. A Bolzano l’ex centrocampista della Roma ha chiuso la carriera da calciatore nel 2021, per approdare poi in panchina in veste di secondo allenatore, prima di Ivan Javorcic, nella stagione della promozione in Serie B, poi di Pierpaolo Bisoli, in quella culminata con la conquista dei playoff e l’eliminazione in semifinale ad opera del Bari.

Per la cronaca Greco, che vivrà a Olbia la prima vera stagione da primo allenatore, ha un precedente, se così può essere definito, proprio al Sudtirol: confermato nel ruolo di vice dell’allora nuovo allenatore Lamberto Zauli, arrivato a Bolzano dopo il divorzio tra il club altoatesino e Javorcic, Greco era stato nominato come allenatore in prima ad interim dopo la rottura post preparazione tra Zauli e il Sudtirol, collezionando tre sconfitte nelle prime tre giornate del campionato cadetto. Con l'arrivo di Bisoli sulla panchina biancorossa, il 29 agosto, è tornato, poi, a ricoprire il ruolo di vice.

La carriera da giocatore

Nato a Roma il 19 luglio 1986, Greco è cresciuto nel vivaio della Roma, e in carriera ha collezionato 330 presenze tra i professionisti, per lo più in Serie A e in Serie B. Oltre a quella giallorossa, con la quale ha esordito in Serie A l'8 maggio 2005, l’ex centrocampista ha vestito le maglie di Verona, Pisa, Piacenza, Olympiakos, Livorno, Genoa, Bari, Cosenza, Perugia e, appunto, Sudtirol.

Nel proprio palmares Greco, che vanta anche 9 presenze e 1 rete in Champions League, annovera la vittoria di un Campionato greco e di una Coppa di Grecia, conquistati nel 2012 con la maglia dell'Olympiakos.

