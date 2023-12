La crisi dell’Olbia non accenna a passare. Bianchi strapazzati dal Pescara alla 17ª giornata di Serie C, allo stadio Adriatico termina 4-0, con la squadra di Leandro Greco che viene trafitta da Cuppone, Dagasso e Tunjov nel primo tempo e da Aloi a inizio ripresa.

Gli abruzzesi guidati da Zdenek Zeman, alla terza vittoria di fila, confermano il loro stato di forma, e i galluresi, che non vincono dal 2 novembre, le loro difficoltà, in un Girone B in cui, con 17 punti, vedono la zona retrocessione.

Domenica si torna al “Nespoli” per affrontare il Pontedera dell’ex Max Canzi, che l’ultima volta, proprio a dicembre, piegò i bianchi 5-4 al termine di un match spettacolare.

