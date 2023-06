Preparazione precampionato al via a metà luglio a Buddusò, amichevole col Cagliari alla fine dello stesso mese al “Nespoli” e un mercato che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Ma prima di tutto l’Olbia dovrà sciogliere il nodo allenatore, con Leandro Greco, secondo di Pierpaolo Bisoli al Sudtirol, in pole per la panchina. In settimana il club gallurese annuncerà il nome del successore di Roberto Occhiuzzi, che salvo soprese sarà l’ex centrocampista della Roma.

Poi, si procederà al rinnovo di alcuni contratti in scadenza il 30 giugno, e dal primo luglio, con l’apertura del calciomercato, all’ufficializzazione dei primi acquisti e dei prestiti, che per quanto riguarda i giocatori più giovani si svilupperanno anche e soprattutto sull’asse col Cagliari.

Piacciono diversi 2003 della Primavera, come Nicolò Cavuoti e Isaias Delpupo, che hanno esordito quest’anno in prima squadra, ma anche il 2004 Michele Carboni. A proposito di under, rientrerà invece alla base proprio dal Cagliari, per fine prestito, Luca Belloni, altro 2003 che tra i professionisti ha già debuttato con la maglia dell’Olbia, dov’è nato e cresciuto calcisticamente.

