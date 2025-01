Novità in casa Cagliari Calcio: da oggi l’immagine della squadra e della dirigenza sarà infatti curata dalla maison made in Italy “Carlo Pignatelli”, official fashion partner del club rossoblù.

Per questa collaborazione, spiega una nota, il brand ha creato una collezione esclusiva, caratterizzata da abiti in lana comfort blu scuro per atleti e dirigenti, con dettagli studiati per adattarsi alle diverse stagioni.

I capi estivi includono t-shirt e polo in piqué bianco per la dirigenza e t-shirt rosse per gli atleti, mentre per l’inverno i dolcevita in lana merinos extrafine nei toni del blu e del rosso completano il guardaroba.

Ai piedi, sneakers blu monocolore per la dirigenza e bicolori blu e bianche per i calciatori, con alcune varianti eleganti come il modello derby nero per i dirigenti.

La partnership si estende anche alla dirigenza femminile, con abiti monopetto, camicie in popeline bianco ottico e foulard rossi per la stagione calda, mentre per i mesi invernali i capi chiave includono cappotti doppiopetto in misto cachemire blu notte.

