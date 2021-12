Dopo la disfatta rimediata a San Siro contro l’Inter, il Cagliari torna in campo, mercoledì sera alla Unipol Domus, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Avversario è il Cittadella, da non sottovalutare: è al settimo posto in serie B ed è in serie positiva da sette giornate.

Mazzarri dovrebbe comunque dare spazio alle seconde linee, per far rifiatare i titolari più impegnati di queste ultime uscite, che potrebbero però subentrare a gara in corso. Un turnover più che mai necessario in vista della sfida di campionato di sabato, in casa, contro l’Udinese.

Dall’inizio dovrebbero dunque trovare spazio Radunovic tra i pali, Altare in difesa, Oliva in mezzo al campo e, più avanti, Gaston Pereiro e Ceter, pronti a innescare Pavoletti. Non è anche escluso l’impiego di qualche primavera.

La partita è secca, dentro o fuori. Vincere potrebbe dare ai rossoblù morale dopo la crisi di risultati degli ultimi tempi, culminata con la batosta rimediata al Meazza contro i campioni d’Italia.

(Unioneonline/l.f.)

