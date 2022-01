Non c’è pace per il Cagliari Calcio. L’epidemia di Covid-19 costringe infatti Walter Mazzarri a rinunciare per qualche tempo ad altri due uomini: Alessio Cragno e Alessandro Deiola.

Il portiere e il centrocampista sono risultati infatti positivi al tampone, come comunicato dalla società rossoblù, che precisa che sono “entrambi vaccinati, asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare”.

“Il Club – aggiunge la nota ufficiale - ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Salgono così a undici i casi di positività al virus tra i rossoblù, tra prima squadra e Primavera.

Dei precedenti calciatori risultati positivi è invece tornato negativo, e dunque guarito, Christian Oliva.

(Unioneonline/l.f.)

