Il Cagliari torna in campo dopo la pesante sconfitta di Firenze, in cerca di riscatto nella difficile sfida contro la Roma.

Niente da fare purtroppo per Nandez e Caceres che, infortunatisi nel match del Franchi, non sono riusciti a recuperare in tempo per la sfida in programma mercoledì sera alla Unipol Domus.

Mazzarri potrebbe però avere a disposizione almeno Strootman e Godin, anch’essi acciaccati.

Ecco la probabile formazione dei rossoblù: Cagliari: Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Deiola, Strootman, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Keita.

Mourinho, che non sarà in panchina perché squalificato, dovrebbe invece rispondere con Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Direzione di gara affidata all’arbitro Pezzuto di Lecce.

