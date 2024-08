Sono 24 i convocati da mister Nicola per la prima di campionato della stagione 2024-2025 di Serie A del Cagliari. I rossoblù scenderanno in campo domani, domenica 18 agosto, contro la Roma. L’appuntamento è alla Domus alle 20.45.

Ancora out Viola e Zortea, squalificato Mina. Prima convocazione per il centrale difensivo José Palomino che, anche se non è ancora al top della forma – ha fatto sapere Nicola – «ci sarà, per per respirare il gruppo e l’atmosfera della partita».

Di seguito la lista completa dei giocatori:

3 Augello

4 Hatzidiakos

6 Luperto

8 Adopo

9 Lapadula

14 Deiola

16 Prati

18 Marin

22 Scuffet

23 Wieteska

24 Palomino

25 Pereiro

28 Zappa

29 Makoumbou

30 Pavoletti

31 Iliev

33 Obert

37 Azzi

71 Sherri

77 Luvumbo

80 Kingstone

91 Piccoli

97 Felici

99 Di Pardo

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata