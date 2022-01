Tegola per Walter Mazzarri in vista del match contro la Roma.

Nel gruppo squadra sono infatti risultati positivi al Covid quattro giocatori, Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Christian Oliva.

Lo ha comunicato il club, in una nota, dove si legge:

"Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento”.

A causa del focolaio Mazzarri ha anche annullato la conferenza stampa pre-partita.

L’allenatore – che aveva appena recuperato il neo-acquisto Goldaniga e Nandez da poco tornati negativi - dovrà dunque mettere insieme l’undici titolare e la panchina per il match dell’Olimpico nuovamente con i giocatori contati.

La notizia arriva dopo che la Lega Serie A ha diramato il nuovo protocollo, che prevede lo stop dell’intero blocco squadra quando la rosa raggiunte il 35% di giocatori positivi, ovvero 9 su una rosa di 25.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata