Ventisette giocatori, ma la rosa del Cagliari resta un cantiere aperto. Tra giocatori che continuano ad aspettare la cessione (Joao Pedro, Nandez e Rog su tutti) e altri che dovranno arrivare per mettere a disposizione di Liverani un gruppo in grado di lottare per il vertice.

Pressing Puscas

Salvo ribaltoni, il Cagliari ha abbandonato la pista che porta a Lapadula. Le richieste del giocatore sono considerate eccessive, di oltre il tetto-ingaggi stabilito dalla proprietà. La conferma di Pavoletti, inoltre, porta la società a cercare non un titolarissimo, ma un'alternativa. E la prima scelta, da giorni, è il romeno Puscas: 8 gol col Pisa, ma di proprietà del Reading, che lo valuta circa 3-4 milioni. Il Cagliari ci lavora, con l'obiettivo di portarlo il prima possibile ad Asseminello.

Il doppio play

Nel 2015, il Cagliari sbancò il mercato dei registi, regalando a Rastelli i due migliori play della stagione precedente, Di Gennaro e Fossati. Quest'anno, a Liverani è già stato consegnato Viola, arrivato a parametro zero dopo una stagione da comparsa (6 presenze) a Bologna. Per lo stesso ruolo, ora, il tecnico ha fatto il nome di un fedelissimo come Jacopo Petriccione, 27 anni, 79 partite al servizio di Liverani tra Ternana e Lecce. Petriccione, un passato nelle giovanili rossoblù, non è stato riscattato dal Benevento ed è tornato al Crotone, nel frattempo retrocesso in C. Sulla lista del ds Capozucca resta anche il giovane Salvatore Esposito (classe 2000), 35 presenze (e 3 gol) con la Spal.

Vuoto a sinistra

Tra le richieste più urgenti di Liverani resta l'esterno sinistro. Al Cagliari piace l'argentino della Primavera dell'Inter Carboni, classe 2003, che avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento in Sardegna, in prestito. Il giocatore sta terminando le sue vacanze in Argentina e, al rientro in Italia, scioglierà le riserve. E a sinistra piace anche il belga del Benevento Foulon, classe '99, 29 partite tra campionato e playoff lo scorso anno. Cagliari che continua a cercare anche un centrale di difesa di piede mancino, come il classe '93 Barba, anche lui sotto contratto con le Streghe.

Saluti

La giornata di oggi potrebbe essere quella dell'ufficialità per le cessioni di Bellanova e Marin, rispettivamente, a Inter ed Empoli. L'esterno cresciuto nelle giovanili del Milan diventerà nerazzurro dopo le visite mediche programmate per oggi: al Cagliari andranno 3 milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 7. Il centrocampista romeno si trasferisce in Toscana in prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni, con percentuale dovuta al Cagliari in caso di cessione. Ai dettagli anche i passaggi di Biancu all'Olbia (definitivo) e Gagliano al Padova (prestito), mentre l'Alessandria è interessata a Ladinetti.

Alberto Masu

