Decimo k.o. nel “Primavera 1” per il Cagliari guidato dal tecnico Filippi. I rossoblù sono stati sconfitti ad “Asseminello” per 3-1 dal Lecce, in un match valido per la 24ª giornata di campionato.

Il Lecce si conferma capolista a quota 49, mentre il Cagliari rimane inchiodato a 28 punti, con un solo punto di vantaggio dai playout. Eppure erano stati proprio i sardi a sbloccare la sfida al 12’, con una superlativa imbucata di Cavuoti per Pulina, bravo a controllare in area e battere il portiere Borbei con il sinistro, per la sua terza rete in stagione. Successivamente il Lecce sfiora il pareggio con Samec, ma Zallu salva miracolosamente sulla linea. Nel finale della prima frazione di gioco arriva l’1-1 con Corfitzen.

Pronti via e la ripresa si apre con il raddoppio dei giallorossi, con Burnete di testa. Berisha su calcio di rigore chiude i conti sul 3-1, dopo il fallo commesso da Palomba su Bruhn. Il Cagliari tornerà in campo sabato 1 aprile, in trasferta contro la Sampdoria: fischio d’inizio alle 15.

