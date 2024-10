Antoine Makoumbou era fra gli otto giocatori del Cagliari convocati per questa seconda sosta per le nazionali della stagione, ma fa rientro in anticipo in Sardegna. Il centrocampista ieri non era neanche in panchina nella pesante sconfitta per 5-0 del Congo in Sudafrica, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025: il motivo è un fastidio al ginocchio destro, infortunio che ora sarà valutato dallo staff medico rossoblù. Al momento, comunque, non preoccupa particolarmente: avrebbe dovuto fare dei lavori personalizzati col Congo per risolverlo, ma il Cagliari ha preferito farlo tornare nell'Isola.

Al Crai Sport Center di Assemini oggi terzo allenamento della settimana senza partite, con obiettivo domenica 20 (ore 18) per la sfida in casa contro il Torino valida per l’ottava giornata di Serie A. Sempre a parte i quattro indisponibili: Gianluca Lapadula, Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska. Nella seduta mattutina fase iniziale dedicata alla tecnica, poi spazio a una serie di partite giocate in spazi ridotti e a tutto campo.

Domani Cagliari di nuovo in campo al mattino. Stasera alle 20.45, nella terza giornata di Nations League, il centrocampista Răzvan Marin giocherà con la Romania in trasferta a Cipro.

