Claudio Ranieri non molla la presa. Nella conferenza di questa mattina a Chatillon, il tecnico si è detto contento del lavoro svolto dal Cagliari, ma aspetta ancora rinforzi. «Un altro attaccante e due difensori centrali esperti», ha spiegato l'allenatore rossoblù, cui non basta l'arrivo dell'uzbeko Shomurodov.

Per la difesa, abbandonata la pista Sakho del Montpellier, si punta decisi sull'argentino Palomino, in uscita dall'Atalanta. Trattativa data per avviatissima da giorni, ma i dettagli (che fanno sempre la differenza) non hanno ancora portato le parti a definire il trasferimento in rossoblù del difensore di Tucuman.

Per il secondo centrale il ds Bonato non ha fretta, anche perché prima si dovrà arrivare alle cessioni di Capradossi e Goldaniga.

In attacco, il croato della Dinamo Zagabria Petkovic ha scavalcato il giovane milanista Colombo, visto che pure là davanti servono giocatori pronti per la Serie A, un campionato che Petkovic ha già conosciuto da giovane con le maglie di Catania, Bologna e Verona.

E il Cagliari non rinuncia al giovane centrocampista della Spal Prati, tanto che radiomercato annuncia una prima proposta ufficiale per l'acquisto a titolo definitivo. Ora la palla passa al club del presidente Tacopina, che spera in un rilancio da parte delle altre società interessate.

