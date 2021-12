Continuano le indiscrezioni sul mercato del Cagliari, che a gennaio punta a rafforzarsi per raddrizzare una stagione sino ad ora storta e per risalire la china della classifica.

Com’è noto, i nomi caldi sono soprattutto quelli per la difesa. Lovato dall’Atalanta, Goldaniga dal Sassuolo ma anche l’esterno della Roma Calafiori.

Ma in queste ore i rossoblù avrebbero anche presentato offerte per Izzo e Baselli del Torino.

Radiomercato fa poi due nomi per l’attacco: quelli di Lasagna, di proprietà del Verona ma in prestito all’Udinese, e di Andrea Petagna, in forza al Napoli.

In uscita sono molti i top club che corteggiano Nandez. Si parla della (solita) Inter, del Napoli e anche del Leeds.

Una delle piste più chiacchierate porta proprio a Milano e tra le ipotesi emerse in queste ore ci sarebbe quella di poter far entrare nella trattativa anche Sensi, che potrebbe dare un bel contributo alla mediana di Mazzarri nella seconda parte della stagione. Il giocatore è al momento fuori dai piani di Inzaghi, ma – da quanto trapela – non sarebbe entusiasta di partire.

(Unioneonline/l.f.)

