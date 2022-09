Viola al posto di Deiola e Zappa per Di Pardo (squalificato) le due novità rispetto a Ferrara nel Cagliari che alle 20.30 sfiderà il Modena nell’anticipo della quarta giornata, alla ricerca del secondo successo.

Liverani ha confermato in blocco, dunque, l’attacco, compreso Lapadula, preferito anche stavolta al capitano Pavoletti. Con l’arrivo delle formazioni ufficiali sale l’adrenalina alla Unipol Domus, dove sono attesi 15mila tifosi.

I rossoblù scenderanno pertanto in campo con Radunovic in porta, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert in difesa, Makoumbou, Viola e Rog a centrocampo, Nandez, Lapadula e Mancosu in attacco, presumibilmente schierati attraverso il 4-3-3. Rog capitano.

Sarà sicuramente il 4-3-1-2, invece, il modulo scelto anche per l’occasione dell’ex Tesser (una sola partita nella panchina del Cagliari nel 2005) per la formazione emiliana, reduce a sua volta dal successo sulla Ternana.

