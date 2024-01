A Formello il Cagliari Primavera s'impone sulla Lazio per 3-1 e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato contro una diretta concorrente per i playoff. I rossoblù chiudono il girone di andata con 27 punti e momentaneamente al sesto posto in attesa delle gare di Atalanta e Sassuolo, impegnate rispettivamente contro Fiorentina (alle 14.30) e Empoli (alle 15).

Il match

Buon avvio dei rossoblù che già al 9’ sbloccano il risultato con capitan Carboni che insacca di testa dopo la traversa colpita da Achour. Sull'1-0 il Cagliari gestisce con un buon palleggio, addormentando la gara e rischiando in poche situazioni. Dalla mezzora esce fuori la Lazio che costruisce due sole occasioni, al 37’ e al 47’, con Gonzalez e Sulejmani.

La ripresa si apre con la formazione di Sanderra che prova a schiacciare il Cagliari nella propria metà campo. Ma al 50’ i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Sardo. Il match sembra in discesa per il Cagliari ma al 52’ Gonzalez sigla il pareggio con un rasoterra da fuori area che beffa Iliev.

La squadra di Pisacane non si scompone e, dopo dieci minuti, torna nuovamente avanti con Achour. Al 29' il Cagliari si porta sul 3-1 con l'eurogol dalla distanza di Balde, un esterno da fuori area sugli sviluppi di un corner. Nel finale la squadra di Pisacane gestisce il vantaggio, rischiando soltanto una volta, all'86', con Iliev che salva su Nazzaro.

Il prossimo weekend i rossoblù ospiteranno il Monza al Crai Sport Center per la prima giornata del girone di ritorno.

