Il calciomercato di gennaio partirà ufficialmente il 3 gennaio, ma il Cagliari non può e non vuole aspettare. Ecco perché il ds Capozucca è già all'opera per provare a trovare gli uomini giusti da regalare a Mazzarri. Magari fin dai primi giorni di allenamento post-Natale, con attenzione particolare rivolta alla difesa.

Dopo aver perso per infortunio Walukiewicz, il Cagliari ha anche dato idealmente il foglio di via a due titolari come Caceres e Godin. Ecco, quindi, che il club rossoblù ha accelerato per Matteo Lovato (classe 2000) ed Edoardo Goldaniga ('93). Per Lovato accordo già raggiunto con l'Atalanta, che lascerà partire il giovane centrale con la formula del prestito secco. Affare fatto anche col Sassuolo per Goldaniga: in questo caso, cessione a titolo definitivo per circa 200mila euro, visto che il difensore andrà in scadenza a giugno e Dionisi lo ha utilizzato un solo minuto in tutta la stagione. Difesa che potrebbe vedere altri movimenti, visto che non è da escludere la partenza in prestito di Altare. Nel mirino il solito Izzo dal Torino, anche se l'alto ingaggio non aiuta, il romanista Kumbulla e la carta estera, anche se il presidente Giulini preferirebbe puntare su giocatori già pronti per il campionato italiano.

Altre manovre

Dopo Godin e Caceres, Mazzarri avrà l'ultima parola su altre possibili uscite. Sotto osservazione Dalbert, Lykogiannis e Keita (convocato dal Senegal per la Coppa d'Africa, che partirà il 9 gennaio in Camerun). Attenzione, poi, al solito tormentone Nandez, accostato sempre all'Inter, ma per il quale al momento non esiste una vera offerta concreta. In entrata si cerca un centrocampista “di gamba” e il sogno è Amrabat ('96), fuori dai radar di Italiano alla Fiorentina, dove ha messo insieme appena 11 presenze. In caso di partenza di uno tra Lykogiannis e Dalbert, tornerebbe di moda il giovane esterno della Roma Calafiori (2002), già inseguito in estate. In attacco, resta vivo l'interesse per il giovane uruguaiano dell'Inter Satriano (2001), da tempo un pallino dei rossoblù, che già furono vicinissimi al suo acquisto prima del passaggio ai nerazzurri.

