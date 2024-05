L’Unipol Domus unita per salutare l’ultima panchina rossoblù di sir Claudio Ranieri. In campo l’attesissima Cagliari-Fiorentina. Nell’aria c’è emozione, euforia, forse un pizzico di paura per il fischio finale, nonostante la Serie A confermata.

Una certezza che non sarebbe sufficiente per la tifoseria della Curva Nord che, durante il match, ha esibito uno striscione per il presidente del club, Tommaso Giulini.

«Pretendiamo rispetto, programmi e chiarezza...non basta la salvezza», recita il messaggio degli Sconvolts. Una richiesta che arriva al termine di una stagione che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso sino al penultimo match del massimo campionato italiano.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata