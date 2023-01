In attesa dei convocati, Cagliari-Spal attira l’attenzione dei supporter ma anche degli scommettitori.

Claudio Ranieri, che nel 1989, proprio contro la Spal, ha alzato la Coppa Italia di Serie C, il secondo trofeo della sua carriera dopo la promozione in B, sempre con i rossoblù, si prepara a incrociare l'allievo Daniele De Rossi che, in attesa di ritrovare Radja Nainggolan - altro grande ex della Roma, prossimo al trasferimento al club estense -, sarà domani con la Spal alla Domus per l'anticipo di Serie B.

Una partita per la quale i rossoblù – come riferisce Agipro – partono con un netto vantaggio secondo i bookmaker, grazie al rendimento interno tenuto finora (secondo solo a quello del Frosinone): il segno «1» vale quindi 1,72 su Planetwin365, con il 55% degli scommettitori che ha puntato sui padroni di casa.

Imbattuti in quattro delle ultime cinque trasferte, i biancazzurri partono invece a 4,95 (con il 19% di giocate dalla loro parte), mentre il pareggio pagherebbe 3,60. Lapadula è ancora una volta la prima scelta degli analisti per le scommesse sui gol: la sua rete stavolta vale 2,50, davanti a Luvumbo (3,25), preferito leggermente su Falco (a 3,85).

Dall'altra parte del campo occhi puntati su Moncini (3,75), mentre sono molto più lontani Maistro (9) e Valzania (10). Nel complesso, comunque, i bookie propendono di poco per una partita dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 avanti a 1,72; per un incontro da almeno tre reti la quota sale invece a 2.

Fischio d’inizio alle 20.30. Arbitra Paterna di Teramo.

