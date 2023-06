Cagliari

Chi sale

Antoine Makoumbou

Più che la qualità delle giocate (acclarata e apprezzata ormai anche dai più scettici), è la quantità di interventi a impressionare, tra tocchi di prima, passaggi corti o filtranti, duelli a muso duro e palloni recuperati. Antoine Makoumbou è sempre nel vivo del gioco, raramente sbaglia e quando questo accade, recupera in tempo reale mostrando una tenuta atletica davvero invidiabile e una reattività pazzesca. Come se fosse nato e cresciuto nella lotta, con classe ma senza filtri. È in assoluto il punto di riferimento dei compagni nella costruzione della manovra e porta allo sfinimento chi prova a mettergli i bastoni tra le ruote. Sarebbe proprio interessante vedere come si destreggerebbe in Serie A. Possibilmente con la maglia del Cagliari.

Chi scende

Gianluca Lapadula

Non ha segnato e questa sì, che è una notizia. A dir il vero, il modo di gonfiare la rete Gianluca Lapadula lo ha trovato anche ieri al Tardini, ma il gol era viziato da un fuorigioco rilevato poi dal Var. La tipologia della partita non gli ha premesso di sprigionare il proprio ego tecnico e puntare la porta con frequenza come era abituato a fare da settimane. Anche quando sembrava tagliato fuori dal gioco, ha aiutato comunque la squadra a ripartire ed è stato una spina nel fianco della difesa gialloblù. Piuttosto, l’allarme è fisico. È stato costretto, infatti, a uscire dal campo alla mezz’ora della ripresa per una botta alla caviglia destra, ha lasciato lo stadio zoppicante. E giovedì alla Domus serve come il pane.



© Riproduzione riservata