Domani il Cagliari inizierà il suo girone di ritorno in casa contro il Bologna. Emergenza in attacco per Ranieri, che viste le assenze di Lapadula, Shomurodov, Oristanio, Mancosu (infortunati) e Luvumbo (in Coppa d'Africa con l'Angola), pesca a piene mani nella Primavera di Pisacane, con la prima convocazione in prima squadra per i giovani attaccanti Alessandro Vinciguerra (napoletano, classe 2005) e Kingostone Mutandwa (zambiano del 2003). Tra i convocati si rivedono anche Elio Capradossi e Jacopo Desogus.

Questa la lista completa dei ventisei rossoblù chiamati da Ranieri.

Portieri:

Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori:

Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Capradossi

Centrocampisti:

Makoumbou, Prati, Deiola, Viola, Nandez, Jankto, Sulemana

Attaccanti:

Petagna, Pavoletti, Pereiro, Desogus, Vinciguerra, Mutandwa

© Riproduzione riservata