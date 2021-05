Vietato guardare troppo avanti, ma “è necessario vivere partita dopo partita. Ora c’è il Napoli, una squadra che assieme all’Atalanta sta attraversando un momento di grande forma, giocando un calcio importante e facendo risultati. Quindi sarà una partita difficilissima”.

Così il mister del Cagliari Leonardo Semplici, alla vigilia del match in trasferta contro gli azzurri di Rino Gattuso. Una gara in cui la squadra sarda è chiamata nuovamente a fare punti per restare a bordo del treno salvezza.

“Sappiamo – ha proseguito Semplici – che troveremo difficoltà, ma fa parte del gioco, vogliamo raggiungere l’obiettivo e indipendentemente da come si chiama l’avversario dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi”.

In conferenza Semplici ha lodato Carboni e Deiola (“si stanno sempre facendo trovare pronti”) e Nainggolan (“può essere l’ago della bilancia, mi auguro che contro il Napoli possa mettere in campo tutte le sue qualità”).

Resta top secret la scelta del portiere: Cragno recuperato dopo la positività al Covid o Vicario che nelle ultime gare ha dato prova di grande affidabilità? “Lo saprete al momento della formazione ufficiale”, ha concluso Semplici, che non ha mancato di fare gli auguri a tutti i cagliaritani in occasione della festa di Sant’Efisio.

