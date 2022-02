Cagliari sul campo dell’Empoli per ripetersi dopo l’impresa di Bergamo e dare continuità a questo ottimo inizio 2022 (10 punti in 5 partite). In gioco punti importanti in chiave salvezza, ancor di più dopo la sorprendente vittoria del Venezia sul campo del Torino.

Mazzarri ritrova tutti gli attaccanti, compreso Joao Pedro. Ma deve ancora fare a meno di Nandez, oltre che dello squalificato Deiola.

A parte il rientro del brasiliano, confermato l’undici che ha vinto a Bergamo: Cragno, Goldaniga, Lovato, Obert, Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis, Joao Pedro, Pereiro.

Andreazzoli risponde con il 4-3-1-2: Vicario, Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi, Bandinelli, Asllani, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti.

Dirige la partita Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

