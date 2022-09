Squadra che vince non si cambia, almeno ai nastri di partenza. Sciolte le riserve sul Cagliari anti-Benevento con le formazioni ufficiali: in campo allo stadio “Vigorito” gli stessi undici che hanno rotto il ghiaccio otto giorni fa alla Unipol Domus contro il Modena. Vale a dire: Radunovic in porta, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert in difesa, Viola, Makoumbou e Rog (ancora capitano) a centrocampo, Nandez, Lapadula e Mancosu in attacco. Presumibilmente schierati attraverso il modulo 4-3-3. Scalpitano i grandi ex della partita Lapadula, Viola e Mancosu, soprattutto l’attaccante italo-peruviano, capocannoniere della formazione campana sino a pochi mesi fa. Parte, invece, dalla panchina l’ultimo arrivato Falco, che ha vestito pure lui in passato la maglia delle Streghe.

Dall’altra parte, non ci saranno, invece, gli ex rossoblù Farias e Tello, entrambi infortunati. Fischio d’inizio alle 14, arbitra l’esperto Aureliano.

