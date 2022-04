Grande festa in casa Inter per la vittoria contro il Verona e grande festa anche per Nicolò Barella, tornato al gol dopo due mesi e mezzo di digiuno.

E, per celebrare al meglio la doppia soddisfazione, il centrocampista sardo ha deciso di fare le cose in grande, concedendosi, lui che è un grande appassionato di vini, di stappare una costosa e ricercata bottiglia made in France.

Sul suo profilo Instagram l’ex rossoblù ha infatti postato l’immagine di un Meursault 1er Cru "Clos des Ambres" del 2009: un vino da veri intenditori, del valore di oltre 1.200 euro.

Il modo migliore per brindare, nel vero senso della parola, alla sua terza marcatura stagionale in campionato.

(Unioneonline/l.f.)

