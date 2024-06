Dopo Lautaro Martinez, l’Inter blinda anche Barella, che diventerà il calciatore italiano più pagato del campionato di Serie A.

Il centrocampista sardo, vice capitano dei neroazzurri, secondo quanto riportano le testate sportive ha accettato la proposta di rinnovo fino al 2029. Ha chiuso l’accordo sui 6,5 milioni di euro a stagione di parte fissa, cui vanno aggiunti i bonus. Un aumento non da poco rispetto ai 4,5 che prende attualmente.

L’intesa c’è, va solo ufficializzata. Lo stipendio record fa di Barella il secondo giocatore più pagato dell’Inter (scavalca Bastoni e raggiunge Calhanoglu, solo Lautaro ha un ingaggio più alto) e il calciatore italiano più pagato. In Serie A, perché considerando il resto del mondo abbiamo Donnarumma del Psg e altri giocatori che hanno scelto l’Arabia o il continente americano, per ingaggi monstre in campionati poco competitivi.

Nicolò Barella è approdato all’Inter dal Cagliari nel 2019, ci ha messo poco ad ambientarsi e a diventare un uomo insostituibile del centrocampo nerazzurro, prima con Conte poi con Inzaghi. Ha conquistato due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

